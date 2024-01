Hockey ghiaccio | nella serata di ICE League arriva il ko di Val Pusteria contro Fehervar

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tre soli incontridi ICE2023-2024 con la sola Valimpegnata. I nero-verdi, infatti, erano di scena suldi, con i padroni di casa che hanno regolato gli altoatesini con il punteggio di 2-0 e si sono riportati ad una sola lunghezza di distanza in classifica dalla capolista Klagenfurt. Davanti a 2.490 spettatori il match risulta decisamente equilibrato e combattuto. Il primo periodo si conclude sul punteggio di 0-0, con Valche ci prova in diverse occasioni. Nel secondo temposblocca il punteggio grazie alla rete di Atkinson al 34:04 su assist di McGauley. I nero-verdi non mollano, ma gli ungheresi chiudono i conti al 43:08 con la rete di Kuralt su assist di Leavens. ...