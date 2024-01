Highlights discesa maschile Wengen 2024 sabato | Odermatt imprendibile | Paris sul podio VIDEO

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ilcon glidella secondadi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il beniamino di casa Marcoconcede il bis e lo fa disputando una prova da urlo, vinta in 2:25.64. Sulcon lui il francese Sarrazin, staccato di 6 decimi, e Dominik, terzo a 1’92”. Ecco le immagini salienti. SportFace.

Gli Highlights della discesa di Altenmarkt-Zauchensee 2024 , valida per la la Coppa del Mondo femminile 2023/ 2024 di sci alpino . Prima vittoria in ... (sportface)

Glidelladi Altenmarkt - Zauchensee 2024, valida per la la Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino. Prima vittoria in carriera sulla pista austriaca per Sofia Goggia, che ......TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024 La... fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale , news, approfondimenti,e le parole ...Segui Discesa Donne di Altenmarkt/Zauchensee con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.Leggi su Sky Sport l'articolo Sci, Goggia vince la discesa di Altenmarkt-Zauchensee. Delago 3^, Brignone lontana ...