Hellas Verona-Empoli | Serie A | sfida salvezza da non fallire | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 13 gennaio 2024) Diversi incroci interessanti in questa 20ª giornata diA. Uno tra questi riguardamente la zona più calda della classifica e corrisponde a, in programma alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi. Entrambe lesi trovano in una situazione piuttosto critica e solo una vittoria potrebbe dar loro ossigeno. I padroni di casa sono terzultimi con 14 punti e grazie a un successo potrebbero fare un balzo fuori dalla zona retrocessione, assestando di conseguenza un duro colpo ai diretti rivali. Discorso analogo per gli ospiti, penultimi con un punto in meno rispetto agli scaligeri. I toscani tenteranno perciò il colpo esterno per superare i veneti ed evitare di lasciare scappare via il Cagliari, attualmente quartultimo a quota 15 punti. Le ultime da...

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. C’è in palio la salvezza per queste due squadre relegate in ... (sport.periodicodaily)

... hanno chiuso il girone d'andata all'ultimo posto con soli 12 punti: due solamente le vittorie (in casa in rimonta contro la Lazio e 1 - 0 in trasferta al Bentegodi contro l'), sei ...... Genoa - Torino è sulla carta molto equilibrata, così come la sfida salvezza traed Empoli in cui l'punterà sul fattore campo per evitare quanto meno la sconfitta. Gol in arrivo nella ...Ha detto: "Guardando la classifica ti fai un'immagine che non è corretta sui gialloblù. Bisogna guardare le partite, contro chi giocano e come giocano, quanto… Leggi ...Lo sfogo di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale dell'AIA, stufo di sentire tante critiche nei confronti degli arbitri di Serie A.