Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di sabato 13 gennaio 2024)live dellatraoggi, sabato 13 gennaio Continuano i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, mentre lo Yemen promette di rispondere agli attacchi della coalizione guidata da Stati Uniti e Regno Unito. L’operazione contro le basi degli huthi ha avuto anche il sostegno di Australia, Bahrein, Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Corea del Sud ma non dell’Italia, che non ha preso parte ai raid e non ha firmato la dichiarazione congiunta. Il gruppo sciita, che controlla un terzo del territorio dello Yemen in cui è presente l’80 percento della popolazione, ha ribadito che continuerà a colpire le navi legate a. Dal 7 ottobre, almeno 23.708 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza e più di 60.005 sono rimaste ...