Guardia | presentazione della Biblioteca e del Centro Comunale di Documentazione

(Di sabato 13 gennaio 2024) Riceviamo e pubblichiamo – Elda Chiara Del Vecchio Quale miglior modo per iniziare questo 2024, anno cardine per il settennale dei riti di penitenza in onore dell’Assunta, se non partire puntando sulla cultura e sulle possibilità di nuova crescita connessa … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

... firme false sulla documentazione utilizzata per la richiesta di immatricolazione da parte dei clienti edi documenti di identità contraffatti - riferiscono i militari delladi ...Un percorso urbano molto interessante, che sarà focalizzato anche con ladel libro di ... Le celebrazioni proseguiranno in Gran, dalle 9.15, con gli interventi di saluto del ...Attraverso fatture per operazioni inesistenti, firme false sulla documentazione utilizzata per la richiesta di immatricolazione da parte dei clienti e presentazione di documenti di identità ...I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 7 misure cautelari personali e 4 provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei ...