Gravina | «Il calcio deve guadagnarsi la fiducia selle istituzioni evitando scorciatoie personalistiche»

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il presidente della Figc,, ha rilasciato una lunga intervista sulla pagine del Foglio in cui ha parlato del 2024 come “l’anno della riforma, il percorso e? tracciato. Non parlo di quella dei campionati, che e? una conseguenza, mi riferisco alle nuove regole del nostro ‘stare insieme’” Le proposte diper il 2024 L’11 marzo è stata convocato un’Assemblea federale che dovrebbe mettere le Leghe con le spalle al muro e abolire il diritto di veto “La clausola che obbliga l’intesa per l’attuazione delle riforme è una formula anacronistica, che impedisce qualsiasi reale confronto. Non dobbiamo avere paura del cambiamento e soprattutto non possiamo accettare che nel nostro sistema ci siano rendite di posizione in grado di bloccare qualsiasi discussione a priori. Ho convocato riunioni fino a marzo per arrivare a una soluzione condivisa, ...