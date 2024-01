Gravina | Il calcio deve guadagnarsi la fiducia delle istituzioni evitando scorciatoie personalistiche

(Di sabato 13 gennaio 2024) Alcuni di quelli che ci criticano non conoscono come funziona la Figc e il nostro mondo, a volte leggo di polemiche pretestuose basate sul nulla, addirittura su vere e proprie fake news. Non ci si ...

presidente Gravina che anno sarà il 2024 per il calcio italiano. Qual è la sua idea concreta per cambiare pagina? “Sarà l’anno della riforma, il ... (ilfoglio)

Alcuni di quelli che ci criticano non conoscono come funziona la Figc e il nostro mondo, a volte leggo di polemiche pretestuose basate sul nulla, ... (247.libero)

Il presidente della Figc, Gravina , ha rilasciato una lunga intervista sulla pagine del Foglio in cui ha parlato del 2024 come “l’anno della riforma, ... (ilnapolista)

Alcuni di quelli che ci criticano non conoscono come funziona la Figc e il nostro mondo, a volte leggo di polemiche pretestuose basate sul nulla, ... (247.libero)

Al Foglio: "La politica può riconoscere alpari dignità con le altre industrie della cultura e dell'intrattenimento" As Roma 09/02/2023 -... GabrieleIl presidente della Figc,, ha ...ROMA - Con il nuovo ct Luciano Spalletti l'Italia ha staccato il pass per il prossimo Europeo e sembrano ormai lontane le polemiche scoppiate dopo le dimissioni di Roberto Mancini, del quale è tornato ..."La Figc ha sempre ritenuto che il decreto crescita fosse lo strumento sbagliato per garantire agevolazioni economiche ai club professionistici, con ...Il presidente federale è tornato a parlare dell'ex ct, sostituito da Spalletti che ha poi portato l'Italia a qualificarsi per l'Europeo: cos'ha detto ...