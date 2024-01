Grande Fratello | la Supercoppa fa cambiare il palinsesto | ecco quando andranno in onda le prossime puntate

Leggi su isaechia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il2023 continua a intrattenere il pubblico di Canale 5 con leserali, che sono state confermate anche per i primi mesi del 2024. La durata del programma, preventivata a settembre, è stata, quindi, allungata di diversi mesi. Dopo un mese di dicembre che ha visto il reality show inquasi soltanto di sabato, adesso, il GF è tornato a occupare la serata del lunedì, ma le cose cambieranno presto. Come annunciato da Davide Maggio, infatti, a causa degli impegni sportivi della rete, la puntata serale del reality show cambierà nuovamente giornata non nella prossima settimana ma in quella successiva. Infatti l’appuntamento di lunedì 22 gennaio 2024, sarà spostato a martedì 23 gennaio 2024. Nell’ultima settimana del mese, inoltre, il reality show sarà incon due diversi ...