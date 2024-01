Grande Fratello | cambia e raddoppia il giorno della diretta Il motivo

(Di sabato 13 gennaio 2024), l’ottava edizione(nuovamente): ecco ile cosa è emerso, per la messa in onda dell’ottava edizione ci sono nuovamentementi in vista. Dopo il debutto di Zelig e Io Canto, il reality show di Canale 5 iniziato lo scorso 11 settembre potrebbe presto subire nuovamente deimenti. L’8 gennaio è tornato in prima serata di lunedì e per le prossime settimane il reality show continuerà ad andare in onda solo di lunedì, mentre il sabato inizierà una nuova edizione di “C’è posta per te”. Leggi anche –> Aria di crisi tra i Ferragnez? Cosa emerge dall’ultima indiscrezione Ecco cosa è emerso… Il GF. Dal ...

Questa edizione del Grande Fratello verrà ricordata soprattutto per due motivi: per le dinamiche di gioco create da Beatrice Luzzi e per il ... (tvzap)

Nientenella prima serata di lunedì 22 gennaio 2024. Cosa potrebbe portare a cambiare il giorno di messa in onda del reality condotto da Alfonso Signorini Il calcio naturalmente, e nel ...Leggi Anche '', la Casa si spacca tra 'nuovi' e 'veterani' Fiordaliso e le due fazioni Inizialmente per Fiordaliso non è stato facile convivere con le varie fazioni, poiché la donna, per indole, ...Grande Fratello, per la messa in onda dell’ottava edizione ci sono nuovamente cambiamenti in vista. Dopo il debutto di Zelig e Io Canto, il reality show di Canale 5 iniziato lo scorso 11 settembre pot ...Per gli inquilini della Casa è arrivato il momento di ultimare l'inedito Calendario di GF 24. Letizia e Beatrice, una volta radunati tutti i loro compagni in Salotto, leggono a gran voce le ultime dir ...