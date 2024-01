Grande festa a Sezze per i 103 anni di zia Pippa

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 Un traguardo decisamente importante quello tagliato oggi dalla signora Giuseppa Ciarlo, per tutti zia, che compie 103. La signora ormai da più di 10è ricoverata presso la comunità casa alloggio per anziani Villa Marina di, in via Collegrotte, dove la signora ha ricevuto tutti gli onori del caso. Non si è mai sposata Giuseppa, dedicando la sua vita alla famiglia, viveva con la sorella Antonietta, ed alla religione. Famose nel vicinato, ha vissuto tutta la vita in pieno centro, a, in zona San Pietro, le sue doti culinarie, e soprattutto quella che era diventato un suo vero e proprio tratto distintivo, ovvero la preparazione della pizza. Nata nel 1921, ha visto il suo carattere forgiato dagli orrori della guerra. In molti tra coloro ...