Goggia sfata il tabù Altenmarkt-Zauchensee | che trionfo in discesa libera!

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il miglior modo per mettersi alle spalle alcune giornate difficili e rompere il. Quella di sabato (13 gennai) è stata una giornata di riscatto per Sofia, che si è aggiudicata il suo primo oro nellalibera di, nella quale non era mai andata a podio e anzi aveva accumulato diversi ritiri. Dopo la caduta nel superG di venerdì e la conseguente perdita del pettorale rosso di leader di Coppa del Mondo di specialità, l’azzurra torna a difendere la sua leadership nella discilpina di cui è campionessa del mondo in carica. Sulla pista austriaca, la bergamasca (pettorale numero 8) ha dimostrato una buona tenuta fin dalle prime curve registrando un vantaggio di 8 decimi nel primo intermedio. Molto composta nei salti, Sofia ha guadagnato molta velocità nella parte centrale ...