Go Ahead Eagles-Ajax domenica 14 gennaio 2024 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Con il Feyenoord riuscì a vincere nel 1970 la Coppa dei Campioni , prima di trasferirsi ai Goe poi in Belgio al Club Bruges . A riportarlo in Olanda ci pensò l' Ajax , club con il quale ...Un altro dramma per Jongbloed, che aveva dovuto interrompere la propria carriera a causa di un infarto accusato durante una partita fra Go(di cui indossò la maglia dal 1981 al 1986) e ...Super Eagles Coach, Jose Peseiro, has adjusted the team’s formation ahead of their first group game of the Africa Cup of Nations, AFCON, against ...Super Eagles Coach, Jose Peseiro, has tinkered with the team’s formation ahead of their first group game of the Africa Cup of Nations (AFCON) against Equatorial Guinea.