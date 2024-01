Giuseppe Cruciani attacca Paola Cortellesi | “Sessismo nelle fiabe? Ma vaffa**ulo”

E così Cruciani alla Zanzara su Radio 24 sbotta: 'Leggo su qualche giornale: raddoppiano i contagi, quasi 900 vittime in 30 giorni, vaccinazioni in ... (247.libero)

Il pandoro-gate è un problema per Chiara Ferragni tanto quanto Chiara Ferragni è diventata un problema per la sinistra. Non a caso Del Debbio, a ... (liberoquotidiano)

Caso Ferragni, @giucruciani: 'Per fare beneficenza bisogna essere trasparenti e questa trasparenza non c'è stata'#Drittoerovescio pic.twitter.com/MM2jH8kiDg - Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) ...A cui ha fatto eco: 'Klaus basta. L'ha ammesso lei di aver sbagliato'. Ma cosa stava dicendo in studio Klaus Davi 'Vengono messi insieme pezzi per far ricadere su Chiara Ferragni ...Il siparietto televisivo tra i due è stato ripreso dalla nota trasmissione satirica "La Zanzara" in onda su Radio 24 ...Paola Cortellesi, nota attrice e regista italiana, ha recentemente sollevato un dibattito riguardo alla presunta natura sessista di alcune fiabe classiche. Queste dichiarazioni sono state fatte durant ...