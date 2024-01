Giovane donna sta morendo poi accade il miracolo grazie a una “Ave Maria”

...gatto sceglie i fiori da portare alla suapreferita Per Elise Aalish la sorpresa è stata enorme, il giorno successivo. Quando si è svegliata per andare a lavorare, di primo mattino, la...Unadi 26 anni è morta stamane in un incidente stradale avvenuto a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il fatto è avvenuto alle 4.20 circa in Via Sebastiano Guzzi. Laguidava una ...Vladimir Luxuria a 11 anni «fu addescata da un pedofilo un pedofilo ultra 60enne». Gli offrì un gelato. «Ricordo anche le caramelle zuccherose a forma di fragola».Anzi, probabilmente era per questo che era scappata da lì”. La giovane donna non ha voluto rivelare esattamente come fossero i rapporti tra Fiddy e la sua famiglia umana. Resta il fatto che gli ormai ...