Giorgio De Stefano | chi è il compagno di Silvia Provvedi | “È in carcere | non è un mafioso | credo nella sua innocenza”

(Di sabato 13 gennaio 2024)Deè ildida cui ha avuto una figlia, Nicole che oggi ha un anno e mezzo. Deè un imprenditore italiano e si trova attualmente incon l’accusa di associazione mafiosa. Nel gennaio dello scorso anno Il Corriere della Sera ha sganciato una notizia che ha travolto la vita di. In un articolo del giornale citato infatti è scritto nero su bianco cheDeè il figlio del noto Boss della mafia Paolo Rosario Deucciso nel 1985 proprio a causa della sua attività mafiosa. Il ragazzo, forse per evitare i pregiudizi, per un periodo evita di utilizzare il cognome paterno, all’anagrafe infatti è registrato ...

... ovvero il sempre troppo sottovalutato Fabio De Luigi, che ha diretto Raffaele al cinema in Tre di troppo ,Accorsi, Pietro Castellitto,Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, un infinito ...Le loro vite sentimentali hanno suscitato molto interesse, in particolare le loro relazioni con i fidanzatiDee Andrea . Fidanzati di Silvia e Giulia Provvedi: chi sono Silvia ...Giorgio De Stefano è il compagno di Silvia Provvedi da cui ha avuto una figlia, Nicole che oggi ha un anno e mezzo. De Stefano è un imprenditore italiano e si trova attualmente in carcere con l’accusa ...È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin ...