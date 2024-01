Gioele Dix | Sant’Antonio e visite guidate | il week-end in provincia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo diDix al Tnt di Treviglio, la festa dia Orezzo di Gazzaniga ealla scoperta del territorio. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 13 e domenica 14 gennaio. ADRARA SAN MARTINO – Ad Adrara San Martino in scena “Elfolandia” ALBINO – “Mercato agricolo e non solo” ad Albino ALZANO LOMBARDO – Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-end CASNIGO – A Casnigoal Santuario della Santissima Trinità CLUSONE – Mercato agricolo a Clusone GAZZANIGA – A Orezzo festa diAbate NEMBRO – A Nembro presentazione del progetto “Cantami” PIAZZA BREMBANA – ...

