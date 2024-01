Gioco di ruolo | la recensione | ho sposato un’assassina!

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il film:di, 2024. Regia: Thomas Vincent. Cast: Kaley Cuoco, David Oyelowo, Rudi Dharmalingam, Connie Nielsen, Bill Nighy. Genere: Commedia, Azione. Durata: 101 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video. Trama: Emma e Dave vogliono rendere più piccante il loro anniversario di matrimonio con una notte di giochi dia New York. Le cose si fanno pericolose quando la vita segreta di Emma come assassina internazionale, sconosciuta a Dave, viene allo scoperto, mettendo in pericolo la sua famiglia. Emma deve fare affidamento sulle sue abilità letali e sulla sua determinazione per proteggere i suoi cari a tutti i costi. Alla base didi, la nuova proposta di Amazon Prime Video per il primo mese dell’anno, c’è il salvataggio di un matrimonio e di una ...