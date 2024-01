Giardino Memoria | una targa per Piersanti Mattarella

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – “è stato un esempio luminoso per fare comprendere che un modo di amministrare la res publica è possibile”. Lo ha detto il Presidente dell’Anm Palermo Giuseppe Tango nel corso della cerimonia per ricordare, aldella, l’ex Presidente della Regione siciliana ucciso da Cosa nostra il 6 gennaio 1980 davanti ai suoi familiari. Nel corso della cerimonia è stata scoperta, dai figli Maria e Bernardo, la nuovadedicata al presidente della Regione, posta accanto a un albero d’ulivo piantato pochi giorni fa, grazie alla collaborazione della Regione siciliana, Dipartimento sviluppo rurale, che ha donato l’albero. Ildelleè un bene confiscato alla ...

Lo ha detto il Presidente dell'Anm Palermo Giuseppe Tango nel corso della cerimonia per ricordare, aldella, Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana ucciso da ...'Piersanti Mattarella è stato un esempio luminoso per fare comprendere che un modo di amministrare la res publica nell'interesse della collettività è possibile'. Lo ha detto il Presidente dell'Anm Pal ..."Nelle radici di questi alberi dedicati a vittime di mafia, dobbiamo trovare la forza per guardare al futuro. (ANSA)