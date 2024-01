Giappone | si rompe finestrino cabina pilotaggio | Boeing costretto a tornare indietro

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tokyo, 13 gen. (Adnkronos) - Un volo nazionale All Nippon Airways inè tornato all'aeroporto di partenza dopo che è stata segnalata una crepa suldelladidurante il volo. Non ci sono stati feriti. Il volo Ana NH1182 volava dalla città di Sapporo, nell'Hokkaido, a Toyama, sull'isola principale del, Honshu. L'aereo, un737, è atterrato all'aeroporto New Chitose di Sapporo intorno alle 12,10 ora locale. "La crepa non ha influenzato il controllo o la pressurizzazione del volo", ha detto il portavoce della compagnia aerea. L'esperto di aviazione John Strickland ha riferito che la causa della rottura è ancora sconosciuta. "Queste cose a volte succedono, qualcosa può aver colpito la finestra, ad esempio un uccello, un grosso chicco di ...

