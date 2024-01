Giappone | crepa al finestrino della cabina di pilotaggio | atterraggio di emergenza per un Boeing

Un portavoce di ANA, la compagnia aerea più grande del, ha detto alla Bbc che laè stata trovata mentre l'aereo sorvolava Hakodate. E non ha influenzato "il controllo o la ...ROMA. Unasu uno dei quattro finestrini della cabina di pilotaggio di un Boeing della All Nippon Airways (Ana) ha costretto l'aereo a fare rientro all'aeroporto di partenza in. Lo scrive la Bbc ...Una crepa su uno dei quattro finestrini della cabina di pilotaggio di un Boeing della All Nippon Airways ha costretto l'aereo a fare rientro all'aeroporto di partenza in Giappone. Lo scrive la Bbc ...Ancora Boeing sotto accusa. Paura su un aereo della All Nippon Airways (Ana), costretto a fare rientro all'aeroporto di partenza in Giappone poco dopo il decollo: colpa di una ...