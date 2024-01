Gianluca Vacchi | «Lascio l' azienda di famiglia per 700 milioni | così sarò un padre autonomo»

Vi siete mai chiesti quanto effettivamente guadagnano gli influencer per ogni singolo post pubblicato? Di recente La Stampa ha stilato la classifica ... (isaechia)

La coppia avrebbe sottratto 911 mila euro in 5 anni all’imprenditore influencer. La difesa: “Solo disordine, neanche lui ha idea di quanto spende al ... (repubblica)

Per i due ex amministratori degli immobili di Gianluca Vacchi , accusati di aver sottratto all’imprenditore e influencer circa 1 milione di euro, la ... (ilfattoquotidiano)

Con l’accusa di appropriazione indebita e autoriciclaggio , il pm Mauro Lavra della Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per ... (open.online)

Già autore di alcuni dischi “dance” con diverse etichette, l’eccentrico dj- imprenditore Gianluca Vacchi inizia il business in proprio di imprenditore ... (affaritaliani)

'Ho lasciato Ima dopo 30 anni e un cammino straordinario - argomenta - Un'azienda che per me è stata ed è ancora importantissima. Quando ne parlo, è ... ()

Così,imprenditore bolognese, Dj e stella della Rete con 47 milioni di follower racconta, in una lunga intervista a "Il Resto del Carlino", l'addio al colosso del packaging emiliano ...Fotogallery -battezza la figlia Blu Jerusalema, le foto Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Asia Argento posa tutta nuda e infiamma i social Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Gessica ...Tra gli investitori che hanno aderito al collocamento di una quota di minoranza della finanziaria della famiglia Vacchi, che controlla il 55% di Ima, società attiva nei settori delle macchine per pack ...Affari, social e famiglia. Si apre così il nuovo capitolo della vita di Gianluca Vacchi, uscito dalla Ima, l'azienda di famiglia, con 700 milioni in tasca. Intervistato da ...