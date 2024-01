Geotermico | è corsa all’innovazione Ecco chi prova a rivoluzionare l’energia

Leggi su formiche

(Di sabato 13 gennaio 2024) I sistemi geotermici avanzati sono una delle dieci tecnologie innovative da tenere sott’occhio nel 2024, secondo la rivista del MIT di Boston. Un’affermazione in controtendenza nei giorni in cui si rileva la straordinaria crescita delle rinnovabili, specie il solare, settore che sta attirando miliardi in investimenti e sviluppando soluzioni innovative. Ma si stanno moltiplicando anche gli approcci pionieristici allo sfruttamento del calore terrestre, alimentando la speranza che una serie di nuove soluzioni possano allargare lo spettro delle tecnologie con cui portare avanti la transizione. Il ruolo marginale delnella generazione di energia (0,3% di quella mondiale, meno di 1% di quella rinnovabile) si deve a questioni geologiche. Spesso la crosta terrestre è troppo spessa, o la roccia troppo dura, per poter scavare un pozzo e sfruttare il calore della ...