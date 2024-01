Genoa-Torino | Gilardino | “Sono felice per la prestazione Percorso lungo e arduo”

(Di sabato 13 gennaio 2024) “per la, la partita è stata gagliarda e l’abbiamo preparata in questo modo. Sapevamo di dover giocare contro una squadra forte nei duelli e sulle seconde palle. La gara è stata equilibrata, forse abbiamo calciato più volte noi nello specchio della porta ma alla fine è stato un pareggio giusto. La partita è stata divertente a vederla fuori, un po’ meno per me in campo. Anche senza gol comunque è stato un bello spettacolo”. Lo ha detto l’allenatore del, Albertodopo il pareggio a reti inviolate contro ilal Ferraris. Sulla partenza di Dragusin, ceduto al Tottenham: “L’ho già detto ai ragazzi. Gli abbiamo fatto un grande in bocca al lupo, auguro a lui unroseo. Ma è il passato, abbiamo materiale umano importante da ...

L'anticipo allo stadio 'Ferraris' di Genovapareggiano 0 - 0 in uno degli anticipi della ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. In classifica i granata sono decimi con 28 punti, i ...