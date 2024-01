Genoa Torino 0-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di sabato 13 gennaio 2024), match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMOPrimoabbastanza equilibrato con Messias (ex Milan) a provare a costruire gioco, mentre dall’altra i granata puntano sulla fisicità di Duvan Zapata: tutto con un Buongiorno sempre attento. Vlasic è il primo ad essere ammonito, mentre ilcontinua ad attaccare: su tutti con Malinovskyi che dai 20 metri controlla e calcia potente. Milinkovic-Savic si allunga e manda il pallone oltre la traversa.

, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per la ...Nel frattempo,[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215] si scontreranno, con la telecronaca affidata ad Andrea Calogero . Una giornata cruciale per entrambe le ...SECONDO TEMPO 1' Non sembra essere cambiato molto nell'atteggiamento del Toro. Tornano in campo le due formazioni per disputare la ripresa. Speriamo in un Toro maggiormente arrembante.Il Genoa e i suoi tifosi hanno voluto omaggiare Fabrizio De André in occasione del 25/o anniversario della scomparsa avvenuta nel 1999. Prima ...