Genoa-Torino 0-0 | Juric | “Partita bellissima e intensa | ci è mancato il gol”

(Di sabato 13 gennaio 2024) “di intensità, una bella battaglia. I ragazzi hanno risposto alla grande, fatto bene con personalità, ci èil gol ma abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra che mi è piaciuta tanto”. Lo ha detto l’allenatore del, Ivan, dopo il pareggio per 0-0 contro il: “Zapata che recupera in difesa è emblematico, c’è gente che dà tutto per la maglia, è un esempio di quello che stiamo diventando. Dobbiamo migliorare su certe cose, ma abbiamo preso la strada giusta. Ho belle sensazioni, i ragazzi danno belle risposte. Il centrocampo è molto tecnico, lavoriamo molto sulle posizioni, come rubare la palla. Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello, mi è piaciuto molto come si è mossa la squadra”. E ancora: “Zapata ha avuto un piccolo problema, non ...

L'anticipo allo stadio 'Ferraris' di Genovapareggiano 0 - 0 in uno degli anticipi della ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. In classifica i granata sono decimi con 28 punti, i ...Nessun gol tra. Nella sfida andata in scena al Marassi , valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A , le due squadre non sono andate oltre lo 0 - 0. In una gara dove ha regnato l'...Genova, 13 gen. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Genoa-Torino, match della ventesima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ...Si è conclusa la prima tranche di partite di questo sabato di Serie A. Ad aprire la ventesima giornata ci hanno pensato Napoli - Salernitana e Genoa - Torino. Per quanto riguarda il ...