Genoa-Torino 0-0 | Buongiorno | “Mancata qualità davanti | contento per punto su questo campo”

(Di sabato 13 gennaio 2024) “Forse ci èun po’ diin fase offensiva per vincere la partita, ma devo dire che alla fine io sono. La squadra ha dato tutto e abbiamo lottato su undifficilissimo, dove anche le big non sono riuscite a vincere. Ora ci riposeremo poi penseremo al Cagliari”. Queste le parole del difensore del, Alessandro, a Dazn dopo il pareggio suldel: “Noi stiamo lavorando per migliorare ogni giorno, a partire dalla fase difensiva. Il clean sheet di oggi dimostra il nostro lavoro. Europa? Non ci pensiamo, vogliamo lavorare e migliorare partita dopo partita. Parole del presidente? Mi rendono orgoglioso, questa estate abbiamo fatto insieme a lui una scelta importante”. SportFace.

In questo sabato di Serie A, alle 15, si sono disputati due match, Napoli - Salernitana e: nel primo, hanno prevalso i napoletani per 2 - 1, nel secondo invece nessuna rete e parità sullo 0 - 0. Dalle 18 si gioca Verona - Empoli e dalle 20.45 Monza - Inter ( TUTTI GLI ...Finisce senza reti la sfida di Marassi tra, con i granata che rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria in trasferta e ringraziano il loro portiere Milinkovic che in questo match ha effettuato alcune parate decisive. Però ...Notizie di calciomercato e non solo aggiornate tutti i giorni, IN DIRETTA. Segui la tua squadra del cuore su calciomercato.it ...(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Finisce senza reti la sfida di Marassi tra Genoa e Torino, con i granata che rimandano ancora l'appuntamento con la ...