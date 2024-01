Genoa e Torino si accontentano di un pari senza reti

(Di sabato 13 gennaio 2024) Finiscela sfida di Marassi tra, con i granata che rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria in trasferta e ringraziano il loro portiere Milinkovic che in questo match ...

“Forse ci è mancata un po’ di qualità in fase offensiva per vincere la partita, ma devo dire che alla fine io sono contento . La squadra ha dato ... (sportface)

Di scena a Marassi, al Toro non riesce lo scatto verso le posizioni alte della classifica: contro ilfinisce 0 - 0 al termine di una partita intensa, ma nella quale i granata non sono ...In questo sabato di Serie A, alle 15, si sono disputati due match, Napoli - Salernitana e: nel primo, hanno prevalso i napoletani per 2 - 1, nel secondo invece nessuna rete e parità sullo 0 - 0. Dalle 18 si gioca Verona - Empoli e dalle 20.45 Monza - Inter ( TUTTI GLI ...(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Finisce senza reti la sfida di Marassi tra Genoa e Torino, con i granata che rimandano ancora l'appuntamento con la ...