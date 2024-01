Genoa e Torino non sfondano | a Marassi vincono le due difese

(Di sabato 13 gennaio 2024) Finisce 0-0, match in programma alle 15. Ottima fase difensiva delle due retroguardie, che annullano gli attacchi.LE? Ava in scena, match tra due squadre reduci da un buon momento di forma. Il Grifone si affida in avanti alla coppia Gudmundsson-Retegui, mentre il Toro va con Sanabria e Zapata. Ma almeno nei primi 45? gli attacchi si annullano a vicenda, grazie all’ottima organizzazione difensiva delle due. Due le occasioni più importanti della prima frazione di gioco: una per Buongiorno al quarto d’ora di testa e l’altra con Malinovskyi, che trova le manone prodigiose di Milinkovic Savic. Nella ripresa, il canovaccio non cambia:top e attacchi in difficoltà. Al 67? ...

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 19ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Giua. EPISODIO CHIAVE - Nel corso del primo ...Genova.Partita sostanzialmente equilibrata quella andata in scena al Ferraris tra Genoa e Torino. La squadra di Gilardino colleziona forse più tiri e chance in attacco, ma in fase difensiva i granata, ...Genoa-Torino, vince l'equilibrio: 0-0 al "Ferraris". Quarto risultato utile consecutivo per i rossoblù, secondo per i granata che muovono le rispettive classifiche consolidandosi in zona tranquillità.