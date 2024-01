Gaza City | raid israeliano su una casa | 20 morti civili tra cui donne e bambini | Iran | Stop attacchi nella Striscia e contro Houthi per fine guerra

Gaza , 21 dic. (Adnkronos) - L' esercito israeliano ha fatto saltare in aria una moschea nel quartiere Remal di Gaza City , dopo averla occupata per un ... (liberoquotidiano)

Come preannunciato da Biden e all’indomani dei primi bombardamenti, l’esercito statunitense ha attaccato un altro sito in Yemen. Esplosioni sono ... (ilfattoquotidiano)

10.10 Venti morti in raid isralianoE' di almeno venti morti il bilancio del raid aereo israeliano che ha colpito all'alba un'abitazione a, nel quartiere di Al - Daraj. Tra le vittime, la protezione civile ...... tra cui bambini e donne, all'alba di oggi, dopo che l'occupazione ha bombardato una casa nel quartiere di Daraj nella città di". Lo ha riferito un corrispondente dell'agenzia palestinese Wafa ...Novantanovesimo giorno di conflitto in Medioriente, in un contesto di alta tensione per il rischio escalation, dopo i raid angloamericani nei confronti di ...Come preannunciato da Biden e all’indomani dei primi bombardamenti, l’esercito statunitense ha attaccato un altro sito in Yemen. Esplosioni sono state sentite anche nella capitale. Intanto, a quasi 10 ...