Gaza | bambini feriti in un attacco su Rafah soccorsi in ospedale

Manifestazione con centinaia di piccole lapidi a piazza Municipio . A poco più di tre mesi dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, Amnesty ... (ilfattoquotidiano)

Tre mesi dopo lo scoppio della guerra Gaza , almeno un milione di minori è senza cibo sufficiente. Intanto, è cominciato il processo per genocidio ... (vanityfair)

Gaza - l'allarme dell'Unicef : '800 mila bambini a rischio di morte per le bombe o per la fame'

"Gli 800mila bambini che vivono ammassati nella Striscia di Gaza se non muoiono per i bombardamenti rischiano di morire per le malattie". A lanciare ... (247.libero)