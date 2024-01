Galli della Loggia | “L’inclusione a scuola è una mera illusione tra studenti normali | alunni con disabilità e ragazzi stranieri incapaci di spiccicare una parola in italiano”

Infine, Professione caregiver di Roberto Fasanelli, Idae Debora Sommella esplora l'impatto ... offre una prospettiva importante sui contesti relazionali e culturalisalute emalattia,...Cesare), che hanno avuto peraltro una partecipazione distribuita abbastanza equamente con una ... Il progetto si propone di avvicinare i piccoli e i giovanissimiComunità casalasca alla ...PADOVA - Domenica 11 febbraio torna in Prato della Valle il Carnevale, la festa più allegra e divertente dell'anno. Le statue dell'Isola Memmia saranno ancora una volta testimoni ...Momento davvero poco edificante quello segnalato alla redazione da un lettore che si è imbattuta in uno “spettacolo” indecente in piena mattina. Siamo in via Gallio, centro di Como, esattamente davant ...