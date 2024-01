“Frizione grossa” Ira di Ferragni per gli attacchi di Fedez ai giornalisti

Questo avrebbe creato unatra i due. Che sia vero o no, se in questo momento non c'è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla ..."Questo avrebbe creato unatra i due" . In effetti, le stories di Fedez non andavano nella stessa direzione intrapresa da Chiara, che pare optare per una comunicazione più soft , dove ...Fedez e Chiara Ferragni, noti come i Ferragnez, sono al centro di un vortice mediatico a seguito di accuse di truffa legate al caso del Pandoro. La copertura mediatica della notizia ha suscitato la re ..."Chiara Ferragni e Fedez, frizioni grosse": Selvaggia Lucarelli prevede tempesta insuperabile, cosa sta succedendo tra i due.