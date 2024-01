Friends | due copioni della serie venduti a una cifra folle | erano nella spazzatura

(Di sabato 13 gennaio 2024) Un copione diritrovato in un bidoneè stato venduto all’asta per 28mila dollari. Dopo la morte di Matthew Perry, avvenuta nell’ottobre del 2023, c’è stata una nuova ondata di affetto e di interesse nei confronticelebre sitcom che è entrata di nuovo stabilmentetop ten di Netflix. Secondo quanto riportato da Deadline, idi due episodi, recuperati da un bidone, sono statiall’asta per 22.000 sterline (28.000 dollari). I due episodi sono ambientati e girati nel Regno Unito durante la quarta stagione dello show. e comprendevano il finale di stagione. In modo particolare, i due episodi in questione riguardavano il matrimonio ...

of the Earth Norvegia e Nature and Youth, leorganizzazioni ambientaliste che hanno portato la vicenda in tribunale, sono state invece condannate a pagare spese legali per circa 130mila ...Leggi Anche Media Usa: 'Matthew Perry morto per effetti della ketamina'aggressioni negli ultimi anni A quanto riporta il 'Daily Mail' la rabbia di Matthew Perry, ...di memorie del 2022 ', ...Il prezzo base dei due script originali scoperte in un cestino della spazzatura era stato fissato tra i 700 e i 900 euro. Ma gli offerenti, ha riferito la casa d’aste, «sono impazziti» ...La Norvegia consentirà lo scarico dei rifiuti minerari in uno dei suoi fiordi: il governo ha vinto una causa in tribunale contro due organizzazioni ambientaliste che da anni si opponevano al piano per ...