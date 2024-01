Frattesi verso la titolarità una notizia L’ultima volta in A una vita fa

(Di sabato 13 gennaio 2024)scalpita per Monza-Inter. Il centrocampista, che ha deciso il match contro il Verona sette giorni, spera nel bis sotto porta. CHANCE ? Davideviaggiauna maglia da titolare per Monza-Inter. Un premio per la costanza mostrata dall’ex Sassuolo, che appena sette giorni fa ha deciso la delicata sfida contro il Verona al minuto 95. Ora la trasferta sul campo del Monza, di cui lo stessoè anche un ex. Il centrocampista della nazionale ha collezionato finora con la maglia dell’Inter 23 presenze complessive, condite da tre gol e tre assist. Pochini per un giocatore abituato comunque a vedere la porta ed attaccare l’area avversaria. Col Monza l’obiettivo è ripetere quanto fatto col Verona: timbrare ed essere ancora decisivo.? Panchina, dunque, per Nicolò Barella. Una ...

... valorizzare un giocatore come Bisseck a d esempio e quando si è voltatola panchina spesso ha trovato le soluzioni soprattutto se il riferimento è a un giocatore come Davide. Ha ...Il gol del definitivo 2 - 1 di Davidein Inter - Verona ha lasciato strascichi non indifferenti sugli operati dell'arbitro Fabbri ... Più in generale anchetutti i tifosi di altre squadre ...L'Inter questa sera sarà impegnata a Monza nell'anticipo del sabato delle 20esima giornata di campionato e Inzaghi inizia a studiare la formazione da schierare all'U-Power ...Probabili formazioni Monza-Inter: un doppio ballottaggio tormenta Inzaghi. Il tecnico nerazzurro non ha ancora sciolto le riserve Servirà la rifinitura per sciogliere definitivamente le riserve di for ...