Formula E | E-Prix Messico 2024 | risultati e ordine di arrivo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pascal Wehrlein conquista la vittoria nel primo appuntamento stagionale dellaE, sul circuito di Città del. Alle sue spalle, completano il podio Sebastian Buemì e Nick Cassidy. Il tedesco è però sotto investigazione, proprio come il pilota Envision e il risultato dell’E-potrebbe variare. Appena sotto al podio si trova Max Guenther, che ha portato la sua Maserati in rimonta fino alla quarta posizione, tallonato da Mitch Evans. Il debutto della Stagione 10 ha visto tre DNF, quelli di Frijns, Da Costa e Di Grassi. DNS invece per Sette Camara, con la vettura danneggiata da un problema tecnico. Questo l’di: P. Wehrlein S. Buemì N. Cassidy M. Guenther M. Evans J. Vergne J. Hughes S. Vandoorne J. Dennis N. Nato O. Rowland S. Fenestraz E. Mortara S. Bird N. De Vries J. ...

La Formula E è pronta a tornare in pista per dare inizio alla Stagione 10. La serie elettrica inizia il proprio cammino da Città del Messico , con ... (sportface)

Con la prima sessione di qualifiche di questo 2024 all' E -di Città del Messico la situazione sembra essere stata ribaltata. Pascal Wehrlein, alfiere di Porsche, è riuscito a conquistare la ...LaE è pronta al grande ritorno, con l'E -di Città del Messico che apre le danze alla Stagione 10 . Il campionato elettrico torna oggi sulle televisioni italiane, con la sessione di ...È del binomio tutto "made in Germany "formato da Pascal Wehrlein e dalla Porsche la pole position del primo appuntamento della Formula E 2024 a Città del Messico. Approdato alla finale insieme a Sebas ...Pascal Wehrlein ha conquistato la prima pole position della Season 10 di Formula E all’E-Prix di Città del Messico. Nulla da fare per Sebastien Buemi, battuto in finale, che partirà secondo.