Formazioni ufficiali Sudtirol-Feralpisalò | Serie B 2023 2024

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ledi, sfida valida per la ventesima giornata di. Appena 4 punti nelle ultime 9 gare per la squadra di casa, che ha bisogno di vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli ospiti invece hanno conquistato ben 7 punti nelle ultime 3 partite e vogliono continuare su questa strada per abbandonare l’ultimo posto. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 13 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.-FERALPISALO’: In attesa FERALPISALO’: In attesa SportFace.

Ventunesimo turno di Serie C girone C che vede il Taranto di Capuano impegnato in casa contro la grande sorpresa Picerno. Due squadre ad oggi ... (infobetting)

Collegandovi con il portale, un'ora prima dell'inizio della partita troverete le ultime novità sulle, quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.PISA - Alle 16.15, la Reggiana affronta il Pisa sul terreno dello stadio Arena Garibaldi di Pisa. Collegati a questa pagina per conoscere lee, a seguire, tutti gli aggiornamenti della partita con il tabellino completo.Torna l'analisi di tutte le partite di Serie A con probabili formazioni e fantaconsigli riguardanti la 20°giornata che inizierà con quattro anticipi al sabato.La partita Potenza - Latina di Sabato 13 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21° giornata di Serie C - Girone C ...