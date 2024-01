Formazioni ufficiali Newcastle-Manchester City | Premier League 2023 2024

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ledi, sfida valida per la ventesima giornata di. Una vittoria vorrebbe dire secondo posto per la squadra di Guardiola, che sembra essersi messa definitivamente alle spalle il periodo difficile. Chi è invece in difficoltà è il, che ha perso le ultime tre partite ed è sempre più distante dalla zona europea. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di sabato 13 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: ...

Fortuna Sittard e Sparta Rotterdam sono separati da soli tre punti in classifica a favore della squadra ospite che dunque in caso di sconfitta ... (infobetting)

LePiacenza (4 - 4 - 2): Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli, Corradi, Tourè, Zini, D'Agostino, Bassanini, Marquez. All Rossini. Villa Valle: Zorzi; Priola, Ferrario, Perrotti, ...Ledi Pisa - Reggiana, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2023/2024. Buon momento di forma per le due squadre, separate da un solo punto in classifica e a caccia di ...Napoli Salernitana: diretta testuale 44' - Punizione del Napoli, tutto sprecato da Mario Rui con un suggerimento in area del tutto sballato. 42' - Ammonito Legowski dopo l'ennesimo fallo su Kvara ch ...Hellas Verona - Empoli: ecco le formazioni ufficiali della sfida valevole per la ventesima giornata di Serie A ...