Formazioni ufficiali Monza-Inter | Serie A 2023 2024

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ledi, match valido per la ventesima giornata del campionato di. L’ultima gara diA in cui i nerazzurri non sono riusciti a trovare la via del gol è proprio quella dello scorso anno contro i brianzoli. La squadra di Inzaghi non dovrà dunque sottovalutare la trasferta dell’U-Power Stadium, che mette in palio tre punti estremamente preziosi per la lotta scudetto.in campo con i favori del pronostico, mapronta a giocarsi le sue carte, nella speranza di invertire il trend contro le big. Di seguito le scelte dei due tecnici, Raffaele Palladino e Simone Inzaghi LE: In ...

Non accenna ad esaurirsi il momento d’oro dello Sporting: i Leoni sono in grande forma e in questo momento macinano risultati e goleade, senza ... (infobetting)

Alle 18.00 scenderanno in campo Hellas Verona ed Empoli. Ecco lescelte da Marco Baroni e da Aurelio Andreazzoli Ale 18.00 scenderanno in campo Hellas Verona ed Empoli. Ecco lescelte da Marco Baroni e da Aurelio ...Ledi Costa d'Avorio - Guinea Bissau, gara inaugurale della Coppa d'Africa 2024. La squadra di casa inizia il suo cammino nella rassegna continentale contro la Guinea Bissau, ...Aggiornamenti in diretta Virtus Francavilla-Benevento. La Virtus Francavilla ospita alla Nuovarredo Arena il Benevento per la seconda giornata di ritorno ...La partita Monterosi Tuscia - Monopoli di Sabato 13 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21° giornata di Serie C - Giron ...