Fontecchio ne fa 13 e Utah batte Toronto | riscatto Warriors

(Di sabato 13 gennaio 2024) Per i Jazz quarta vittoria consecutiva, la decima nelle ultime 12 gare. NEW YORK (STATI UNITI) - Continua il magic moment di. I Jazz conquistano la quarta vittoria consecutiva (la decima nelle ultime 12 gare),ndo nettamente in casa i Raptors per 145-113. Tra i protagonisti Simone Fontecch

Salt Lake City, 14 dic. -(Adnkronos) - Utah (8-16) torna alla vittoria superando in casa per 117-113 i New York Knicks (13-10). I padroni di casa ... (liberoquotidiano)

Altra grande notte in NBA, con ben undici partite disputate per la regular season 2023-2024. Scende in campo anche il nostro portacolori Simone ... (oasport)

La squadra più in forma del momento Senza dubbio gliJazz . Contro i Raptors - peraltro con ... Protagonisti i soliti Markkanen, Clarkson e Sexton, ma anche Simonedà il suo contributo ...Golden State vince in trasferta a Chicago e prova a uscire dalla crisi. Contro Toronto i Jazz ottengono la 10° vittoria nelle ultime 12 partite, Miami batte Orlando in un derby della Florida ...2 minuti per la lettura NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Continua il magic moment di Utah. I Jazz conquistano la quarta vittoria consecutiva (la decima nelle ultime 12 gare), battendo nettamente i ...Altra grande notte in NBA, con dieci partite disputate tra la Eastern e la Western Conference per la stagione 2023-2024. Scende in campo anche il nostro portacolori Simone Fontecchio con i suoi Utah J ...