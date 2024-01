Fondi Abitazione a fuoco in via San Gaetano | muore l’ 83enne Fernanda Guarino

Una tragedia quella che ha scosso nel primo pomeriggio oggi la città pontina. L'anziana si trovava nel suo appartamento nel centro storico ed abitava da sola. Al piano superiore abita invece sua ...Qualsiasi variazione, come il rientro ino la sistemazione definitiva in altro luogo, ...naturali - puntualizzano i Comitati in una nota - Mesi possono passare prima che arrivino i...Una donna con disabilità motoria di 82 anni, Fernanda Guarino, è morta all'interno della sua casa a Fondi, sul litorale laziale ...Un'anziana donna disabile, Fernanda Guarino, è morta in seguito ad un incendio divampato nel suo appartamento a Fondi, in provincia di Latina ...