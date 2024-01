Firenze | cane bloccato in mezzo all’Arno Salvato dai vigili del fuoco

È un 29enne il presunto autore dell’aggressione a un 70enne , avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 27 dicembre nel centro storico di Firenze , in via ... (ilfattoquotidiano)

Un anziano è stato picchiato con calci e pugni in pieno giorno nel centro di Firenze . Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione, anche se, ... (ilgiornaleditalia)

Una brutale aggressione. E' quella registrata mercoledì pomeriggio in zona Santa Croce, a Firenze , quando un uomo di 70 anni è stato preso a calci e ... (tg24.sky)

Rimprovera un passante per un cane senza guinzaglio : anziano pestato brutalmente nel centro di Firenze

Rimprovera un passante per un cane senza guinzaglio: anziano pestato brutalmente nel centro di Firenze Aveva Rimproverato un uomo perché non teneva ... (tpi)