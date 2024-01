Fiorenzuola-Pro Sesto oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi-Pro, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza e sperano di portare a casa una vittoria nella prima deltra le mura amiche. La compagine ospite, dal suo canto, sta vivendo un momento di grande difficoltà e spera di riuscire a rialzare la resta al più presto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Le Probabili Formazioni di Fiorenzuola - Pro Sesto

Fiorenzuola: Sorzi, Gentile, Potop, Cremonesi, Silvestro, Nelli, Stronati, Di Gesù, Gonzi, Alberti, Morello. All. Tabbiani

Pro Sesto: Del Frate, ...

Seconda giornata di ritorno che ha già i tratti dello spartiacque per il Fiorenzuola che sabato (fischio d'inizio alle 18:30) affronterà la Pro Sesto al "Pavesi". Basta uno sguardo alla classifica del ...

SESTO SAN GIOVANNI Trasferta a Fiorenzuola alle 18,30, per la Pro Sesto, impegnata in un delicato scontro diretto per la ...