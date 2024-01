Fiorentina-Udinese domenica 14 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dopo tre vittorie di misura lasi è fermata in campionato perdendo 1-0 sul campo del Sassuolo in una serata condita dalla pioggia e da un rigore sbagliato da Bonaventura, un passo falso che potrebbe incidere nella corsa al quarto posto che è comunque ancora di proprietà dei viola con la squadra di Italiano InfoBetting: Scommesse Sportive e

Fiorentina-Udinese (domenica 14 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la ventesima... (calciomercato)

Dimenticata la partitaccia col Sassuolo, grazie al brindisi "rigoroso" in Coppa Italia con il Bologna, per la Fiorentina arriva l'occasione ... ()

Alle 18 scenderanno in campo Fiorentina e Udinese per la 20esima giornata di Serie A. Ecco le Formazioni ufficiali Alle 18 scenderanno in ... (calcionews24)

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; M. Kayode, L. ...Le formazioni ufficiali di, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 . Freschi di semifinale di Coppa Italia raggiunta, i viola vanno a caccia di una vittoria anche in ...Qualche sorpresa nello scacchiere di Vincenzo Italiano che torna al 4-2-3-1 e rilancia Brekalo dal 1'. Ancora panchina per Parisi, mentre davanti Beltran la spunta su Nzola. Queste ...Continua alle 18 la 20esima giornata di Serie A, la prima di ritorno, con la sfida dello Stadio Artemio Franchi di Firenze tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano.