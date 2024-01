Fiorentina | ecco Davide Faraoni | c’è l’annuncio ufficiale

IL COMUNICATO -il comunicato della società gialloblù: "Verona - Hellas Verona FC comunica di aver ceduto - in prestito con diritto di riscatto - a ACFil diritto alle prestazioni ...... il Napoli andrà a Riyad per la Supercoppa italiana (giovedì la semifinale con la). Si ... Il Napoli ha molto da temere,tutto, a meno che scenda in campo una squadra finalmente degna ...NAPOLI - Come riportato da Sky Sport, il Napoli ha raggiunto l'intesa con la Salernitana per la cessione in prestito di Zanoli, secondo esterno preso oltre Pierozzi, dalla Fiorentina. Per quanto rigua ...Verona-Empoli X direi partitaccia, Monza-Inter 2, Lazio-Lecce 1, Cagliari-Bologna 1 o 2 mi gioco qui la doppia". "Fiorentina-Udinese 1, Milan-Roma X credo Pioli non rischia anche se non dovesse ...