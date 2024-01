Finita la condanna per l' omicidio di Sarah Scazzi | a febbraio lo zio Michele torna libero

Leggi su agi

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - Il 2024 è l'anno in cuiMisseri, il contadino di Avetrana coinvolto nell'della nipote 15enneavvenuto ad agosto 2010 ad Avetrana (Taranto), tornerà in libertà. A fine, annuncia il suo avvocato Luca Latanza, finirà infatti di scontare la pena a otto anni di reclusione, alla quale è statoto per soppressione di cadavere. Secondo quanto emerso nei vari gradi di giudizio, Misseri nascose il corpo diin un pozzo in campagna. Accusate del delitto sono invece la moglie di, Cosima Serrano, e la figlia Sabrina, che sono in carcere a Taranto e ci resteranno in quantote all'ergastolo. In tutti questi anniMisseri si è ripetutamente auto accusato ...