Finì contro un guard rail sotto effetto di droghe | sconterà 6 mesi ai domiciliari

(Di sabato 13 gennaio 2024) Bonate Sopra. La mattina del 5 gennaio i carabinieri della stazione di Sarnico hanno arrestato un 33enne di Villongo, destinatario di un ordine di carcerazione per esecuzione pena, in quanto ritenuto responsabile di aver causato un sinistro stradale in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti Era il 30 ottobre 2016. L’incidente si era verificato a Bonate Sopra, nell’arteria stradale Ex S.S. 342 Altezza Km.4,700. Il giovane aveva fatto tutto da solo. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo per i rilievi. Una Fiat Punto aveva impattato violentementeunabbattendo anche un delimitatore modulare di svincolo, la segnaletica verticale, un segnalatore luminoso lampeggiante arancione e un lampione dell’illuminazione pubblica. Da successivi accertamenti ...