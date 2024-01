Fiat Campagnola | il primo fuoristrada made in Torino

... che permane in servizio dagli inizi degli anni '50 per i servizi di Polizia stradale e per i Reparti celere sino all'avvento dellaAR51. Oltre ai veicoli storici sono esposte le ...... la tradizione è stata ripristinata a partire dal 2004 grazie all'interesse del ' Registro... percorrendo piazza Bacanal, via Pontida, ponte Risorgimento, Lungadige Cangrande e, ponte ...Torna l’appuntamento annuale con “ Arezzo Classic Motors ”, la mostra-scambio di veicoli da collezione giunta alla sua ventiseiesima edizione, che quest’anno dedica uno speciale focus ai mezzi fuorist ...La Fiat Campagnola è il primo vero fuoristrada prodotto dal costruttore torinese. Un mezzo coraggioso e robusto, testimone della storia d'Italia ...