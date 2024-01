Feyenoord-NEC domenica 14 gennaio 2024 ore 16 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

... GO Ahead Eagles - Ajax eNimega. Le altre partite Tra le sfide da almeno un gol per squadra attenzione a Las Palmas - Villarreal e Athletic Bilbao - Real Sociedad di Liga, Manchester ......B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253) Cadice - Valencia (Liga) - DAZN Rimini - Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) Olbia - Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 16.45(...Na de zeventiende opeenvolgende zege van PSV in de Eredivisie komen zondag ook de andere ploegen uit de traditionele topdrie in actie. Ajax reist af naar Go Ahead Eagles (14.30 uur) en Feyenoord sluit ...In deze VI Live staan we deze zondag stil bij diverse wedstrijden. We richten ons vooral op Go Ahead Eagles - Ajax, Feyenoord - NEC, Manchester United - Tottenham Hotspur en Barcelona - Real Madrid.