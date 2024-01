Ferragni | il parere della social strategist | “Ha sbagliato in quel video di scuse | ecco perché”

Leggi su biccy

(Di sabato 13 gennaio 2024) La presunta task force che avrebbe messo su Chiarasecondo quanto riporta La Stampa starebbe continuando a studiare una strategia per uscire dallo scandalo Balocco; nel mentre laVeronica Benini ha detto la sua nel medesimo quotidiano. “Come sta gestendo la crisi? Quando c’è un danno di immagine, la prima cosa da chiedersi è: c’è stato un errore o no? Se no, puoi anche non rispondere. Nel suo caso l’errore c’è stato, questo è un fatto. Esiste un vademecum delle, lei l’ha rispettato quasi alla lettera: colori tenui, apparentemente non truccata, era molto dispiaciuta, da manuale. Ma la prima cosa da fare è ammettere, senza indugi, di aver. Lei non l’ha fatto, ma ha parlato di errore di comunicazione. Avrebbe dovuto dire che sì, meritava ...