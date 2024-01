Ferragni-Fedez | un’altra batosta | anche la coppia non regge Cosa succede

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’armonia a lungo sfoggiata sui social in casa-Lucia sembra vacillare. Accantoniamo la miriade di scatti e video melliflui con cui i due, hanno costruito un impero. Dopo il pandoro-gate l’aria in casa Ferragnez pare sia divenuta burras. Lei è riapparsa sui social con aria candida condividendo foto di figli, senza mai più accennare alla bufera che l’ha coinvolta. Lui, invece, che se ne va in giro solo soletto a spasso con Paloma, ha deciso di reagire ma i suoi interventi – non proprio pacati sui social – non sono piaciuti né a Chiara, né al team di esperti ingaggiato per risollevare le sorti fosche dell’influencer. Ma la Lucarelli, giura e spergiura, che i due siano in crisi nera.Leggi: Caso-Balocco, centinaia di richieste di risarcimento: tutti rivogliono i soldi del ...